女星何如芸積極經營社群媒體，她昨（3日）就發文提到，受東奧賽事影響，她看到選手健美身材，何如芸不禁覺悟要即刻運動，她曬全身照誓言要在3個月剷肉4公斤，不過何如芸身材纖細、美腿依舊，完全看不出她胖了，對此，何如芸也無奈吐實：「看起來沒有很胖，可是褲子穿不下就是警訊，體重機是另一個明示」。

東京奧運賽事正如火如荼進行中，何如芸關注賽事之餘，也被選手的健美身材刺激，何如芸發文透露：「被歸類在觀賽時斜躺沙發，目露凶光，咬牙切齒，緊張時還要啃一下沖繩黑糖麻花捲」，何如芸反觀自己的身材，她表示，說沒自覺是假的「3個月的養豬之旅，我決定在此刻畫下句點」。

何如芸不只馬上約了教練到家裡健身，她還曬出全身照、並宣誓：「10天之內，把這3個月虛胖的4公斤火速退駕在我的人生中！」不過何如芸身材纖細，手臂和招牌美腿依舊又細又長，完全看不出她胖了。

對此，何如芸則表示，主要是胖在臉和身體「看起來沒有很胖，可是褲子穿不下就是警訊，體重機是另一個明示」，何如芸認為，這時候如果不克制，體重就會狂飆，到時要甩肉就會花更多力氣，她也呼籲：「後疫情時代應該大家都腫了一點，就一起來瘦身吧！」儘管何如芸自己也覺得很困難，而她仍會透過運動和飲食控制，讓自己盡快達到瘦身目標。