疫情趨緩為振興內需，行政院規劃於9月發放振興五倍券惹議，對此，北市副市長黃珊珊表示，北市未來將針對中央紓困推振興券作加碼，研議採2種方法進行，其中一種是使用電子券，「我們希望不要像中央一樣印什麼券」。

黃珊珊今接受媒體人黃光芹專訪，黃光芹提及，中央未來要發五倍券，北市府是否有相關紓困規劃，是否同意民進黨做法，黃珊珊指出，中央針對較辛苦行業做紓困，因此北市府將這對這部分加碼，另外對於萬華地區，有專案紓困計畫。

黃珊珊認為，直接發現金是一個選項，但可能大家會把錢放在口袋裡，不拿出來消費，變成剛性需求，所以「我們希望不要像中央一樣印什麼券」。

黃珊珊表示，台北市有台北通APP，研議推出優惠券模式，讓民眾可以拿到優惠券，廠商進而跟市府請款等，希望透過電子券方法，或是用電子券直接傳到手機上做振興，目前府內都在考慮與規劃中，正編列追加預算，月底送至議會。

黃珊珊強調，北市可能會使用2方法，針對不同族群對象，例如有些族群特別需要用特別方式，或是中低收入戶可能跟一般不同等，用不同族群不同方式處理。