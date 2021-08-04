路透引述知情人士說法指出，法國航太製造商Thales與日廠日立（Hitachi）進行談判，擬以將近17億歐元（約20億美元）的價格出售鐵路訊號事業予日立。

Thales與日立歐洲事業目前皆尚未對此作出回應。匿名人士稱，此交易預料未來幾天拍板公布。

Thales今年稍早即表示打算出售訊號事業，作為簡化龐大事業策略的一部分，未來將聚焦核心事業，意即製造高科技國防和航太設備。上月有傳聞指出，有意收購的買家包括日立鐵路（Hitachi Rail）、瑞士Stadler Rail和西班牙CAF。