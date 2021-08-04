NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（4）日更新，開放角色伺服器轉移，並展開多項活動。

《天堂2M》「角色伺服器轉移」是能將角色轉移至其它伺服器的服務。本次開放轉移的時間為2021/8/4（三）14:00～8/10（二）23:59，活動期間內每個帳號最多可轉移2次。

角色轉移條件為：

LV45級以上，未有加入血盟或未申請加入血盟。

不得有任何物品在交易所登錄販售，交易所結算物品已全數領取。

商店保管盒內不可有物品，請領取所有保管盒物品。

郵件內不得有任何信件或獎勵道具。

不得存在因角色死亡所產生的復原道具。

角色轉移前需位於安全區域，轉入的伺服器需空出角色欄位。

伺服器為轉移人數額滿時，將無法進行轉移，更多詳細內容請參閱官網公告進行確認。

《天堂2M》今日更新也推出了多項精彩活動：

【進擊吧！勇闖激戰之島第2季】：自8/4維護後～8/18維護前，活動期間內每天早上09:00可透過郵件領取獎勵道具，包含「激戰戰利品袋（活動）」、「成長藥水（10%）（活動）」、「殷海薩恩寵」、「靈魂彈（刻印）x500」。此外，活動期間每天可勇闖激戰之島2小時，狩獵時可獲得「激戰戰利品袋（活動）」，開啟有機率可額外獲得各種強化卷軸與生命之石。

進擊吧！勇闖激戰之島第2季

【聚集！血盟根據地第2季】：自8/4維護後～8/18維護前，活動期間內每週可購買「松木魔杖箱」數量提升為2次，並且可於製作活動頁面裡，用實惠價格來製作「團結鑰匙（刻印）」。除此之外，活動期間內擊倒松木魔杖首領時，除了基本獎勵之外，還可以額外獲得「君主名譽箱（刻印）」道具。

聚集！血盟根據地第2季

【蕾亞的成長禮物】：自8/4維護後～8/18維護前，活動期間內，每天可透過NPC「慶典商人蕾亞（活動）」購買合作「神諭之書（活動）」及各種BUFF道具。

蕾亞的成長禮物

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。