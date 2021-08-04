埔心湖埔社大執行長林淑玲，就利用社大資源找來老師與志工，幫助小農將受損的芒果做成芒果乾、果醬、蜜餞等商品。（林淑玲提供／吳建輝彰化傳真）

芒果外皮雖然受損，但果然沒有受到影響，仍然相當飽滿甜美。（林淑玲提供／吳建輝彰化傳

林淑玲說，利用社大的資源，找來老師與志工們幫忙，老師建議做成系列產品，志工隊也投入人力幫忙，就這樣短時間內組成一支「支援隊」。（林淑玲提供／吳建輝彰化傳真）

連日豪雨來襲，彰化縣埔心鄉金蜜芒果受到雨擊，外皮發黑果皮受損，嚴重影響販售價格，彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲，就利用社大資源找來老師與志工，幫助小農將受損的芒果做成芒果乾、果醬、蜜餞等商品，將教室變成工廠，解決小農生產問題，吸引許多民眾爭相搶購。

埔心是金蜜芒果重要產地，屬於高經濟作物，今年拜氣候影響產量增加，但果農卻在採收前受到雨水影響，外皮嚴重受損，農民只能將一簍簍芒果往田裡倒，因此林淑玲就號召學員到辦公室討論，希望能夠一起幫助農民。

林淑玲表示，金蜜芒果7、8月都是產期，今年氣候加上雨水過多，讓芒果提早熟成，而表皮也因為受雨擊外皮發黑，因此她在自己搭建的東螺禾作知識平台，找到合作的小農，一起投入製作芒果相關的農特產品，將芒果創造出更大的價值。

林淑玲說，利用社大的資源，找來老師與志工們幫忙，老師建議做成系列產品，志工隊也投入人力幫忙，就這樣短時間內組成一支「支援隊」，開始幫小農生產芒果乾，利用36小時的溫度轉換低溫烘烤，志工們幫忙整理果肉，區分果乾、果醬、蜜餞等產品，轉化小農經濟。

林淑玲強調，所有的收益除了部分交給農民讓其不虧損之外，其餘收益都是投入東螺溪生態園區的開發與整治，社區大學的學員都是志工義務幫忙，大家在家也悶很久了，趁這次能夠出來幫忙大家都樂在其中，也希望民眾能夠多多支持，不僅能幫助農民，也幫助東螺溪。