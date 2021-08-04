新冠肺炎本土疫情趨緩，各縣市防疫管制逐步解封，當初被點名協調放寬機師檢疫「3＋11」政策，導致產生防疫破口的民進黨立委范雲遭到輿論撻伐，臉書歷經近83天後，昨晚起再度發文，向外界報告上任立委以來工作成果，今天更說明紓困4.0的預算爭取成果，但網友不領情留言諷刺，謝謝范立委讓我們在家工作兩個多月，現在可以公布3＋11會議紀錄了吧。

機師檢疫放寬為「3＋11」被外界直指是造成疫情的破口，范雲因曾介入協調，引起外界撻伐，范雲臉書更是長達兩個多月未更新，范雲臉書昨晚終於打破沉默再度發文。

范雲表示，自從五月份疫情爆發以來，因為3＋11相關爭議，他鮮少對外發文，但對民眾的服務從來沒有停歇。對於3＋11的爭議，如她之前所說，她為機組員開協調會，出發點是擔心機組員身心狀況導致飛安疑慮。對於相關決策與疫情關聯，除了指揮中心多次說明，她也相信行政院與監察院分別進行的調查，會釐清相關爭議，她也會盡全力協助相關爭議釐清。

范雲臉書今上午再度發文，說明團隊對紓困紓困4.0預算成果，包括爭取爭取到打工族紓困補貼、爭取到打工族紓困補貼、兒少安置及庇護機構工作人員優先施打疫苗等，強調實質監督，提出解方。

不過，對於范雲細數政績網友不領情，許多人湧入范雲臉書留言，有人批評，「當初沒有關書3＋11讓疫情爆發，現在需要困嗎？拿人民稅金當政績，妳不覺得自己在廁所撐桿跳嗎？（暗指過分）」；另有網友痛批，當初強烈建議3＋11害政策，死了快800人你一句道歉也沒有！怎麼還有臉發文。