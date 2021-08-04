彰化埤頭梨農陳來和(右)，栽種梨子已經有27年經驗，他所種出的水梨又大又甜，號稱公斤級 巨梨，就連彰化縣長王惠美(中)都說讚。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

陳來和說，早年埤頭部分地區也種植釀酒葡萄，但後來菸酒公司終止契作，部分農民轉型改種高接梨。(縣府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化埤頭梨農陳來和，栽種梨子已經有27年經驗，他所種出的水梨又大又甜，號稱公斤級

巨梨，就連彰化縣長王惠美都說讚，陳來和說，他的水梨堅持草生栽培，使用有機肥，園區放養雞、鴨吃蟲，純手工除草，沒有什麼秘訣，就是「用心」就對了。

彰化縣種植水梨面積將近60公頃，以二林、北斗、埤頭、竹塘、溪州等為大宗，其中埤頭鄉就佔了約10公頃，每年6月先產出高接梨，7月開始則是蜜雪梨，而果農陳來和種植的是蜜雪梨，每顆重量都接近1公斤，甜度更是來到13度，被彰化縣政府列入彰化優鮮農特產品名單內大推。

陳來和說，早年埤頭部分地區也種植釀酒葡萄，但後來菸酒公司終止契作，部分農民轉型改種高接梨，他為了學習種植出好的高接梨，跑到農改場學習種植技術，更深入台中東勢找當地果農切磋學習，嘗試了好幾年才有今天的成果。

陳來和的水梨就連彰化縣長王惠美都前來朝聖，大讚陳來和的水梨又大又甜，由於產銷履歷符合縣府推動的彰化優鮮食品，也被列入推廣農特產名單內；陳來和謙虛的說，這27年來他不斷請教前輩，加上自己研究如何種植出好吃的水梨，做任何事情都一樣，用心就對了。

埤頭鄉農會總幹事王宋民說，陳來和的蜜雪梨是高接梨的母珠，最大的梨子可以重達將近40兩，幾乎1顆1公斤的重量，甜度也都有將近13度左右，口感清脆香甜，與高接梨差不多，每公斤可以賣到250元，農會有精緻禮盒，2顆500元，歡迎民眾到農會小舖選購。