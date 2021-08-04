自7月20日南京報告發生本土病例以來，截至8月3日12時，本輪疫情關聯病例已超400例。（疫情傳播鏈條圖示，人民日報）

據江蘇省衛健委通報，揚州這輪疫情累計確診升至126例，其中已出現2例危重型病例。揚州這輪疫情暴發於棋牌室，參與打麻將的人同時在不同麻將館之間流動，目前已發現至少3家麻將館，導致短期內出現多個暴發源頭，疫情迅速擴散，導致3000多人被隔離，威力比萬華阿公店的傳播鏈還要厲害。

大陸國家衛健委今天通報，昨天（8月3日0—24時）大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例96例，其中境外輸入病例25例（雲南7例，福建4例，江蘇3例，上海2例，浙江2例，廣東2例，天津1例，山西1例，遼寧1例，河南1例，四川1例），本土病例71例（江蘇35例，湖南15例，湖北9例，山東6例，雲南3例，河南2例，福建1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。

《錢江晚報》報導，揚州出現2例危重型病例，累計確診升至126例。江蘇昨天（8月3日0-24時）新增本土確診病例35例（南京市報告3例；揚州市報告32例，其中2例為無症狀感染者轉為確診病例），17例為輕型，18例為普通型。當日新增境外輸入確診病例3例、境外輸入無症狀感染者1例。

7月20日迄今，南京市累計報告本土確診病例223例（輕型78例、普通型143例、重型2例）；揚州市累計報告本土確診病例126例（輕型43例、普通型79例、重型2例、危重型2例）。

★棋牌室「爆雷」，揚州「棋牌室傳染鏈」再延長

據疫調統計，截至8月2日24時，揚州已有66例確診病例曾去打麻將。揚州這一輪疫情暴發於棋牌室，這類場所很容易造成病毒傳播，參與打麻將的人同時在不同麻將館之間流動，目前已發現至少3家麻將館，導致短期內出現多個暴發源頭，疫情迅速擴散。

這次傳播的是Delta病毒株，病毒載量高、傳播速度快，而揚州疫情又源於棋牌室、麻將館，麻將館空間小、人員多、流動性大，很容易造成病毒傳播。這讓揚州的疫情形勢變得嚴峻複雜。

★64歲阿婆隱瞞行程並多次打牌，致眾多老人確診，揚州已封控3000多人

回顧此次揚州本土疫情，棋牌室是疫情傳播擴散的樞紐。揚州的第一例確診病例在7月28日報告，是來自南京江寧的64歲女子毛某寧，擅自離開已採取封控管理措施的居住地，於7月21日乘大巴到揚州，住到其70歲的姐姐家，此後她的姐姐也被確診。

毛某寧的活動軌跡顯示，7月21日-22日，她曾到四季園小區秋南苑內一棋牌室打牌。毛某寧姐姐的活動軌跡顯示，7月21日，她曾到位於史可法東路的宏遠棋牌室打牌。

7月29日，揚州市報告4例本土確診病例，4人均年過七旬，均在7月21日至24日期間到毛某寧曾去過的秋南苑內棋牌室打牌。之後，眾多確診病例的活動軌跡顯示，他們曾去過秋南苑內棋牌室、宏遠棋牌室等棋牌室，其中不乏七旬、八旬老人。

根據揚州市衛健委的通報內容，在7月28日-8月1日的54例本土確診病例中，年齡超過60歲的有39人，其中年齡在70-80歲之間的有21人，80歲以上的有2人，年齡最大的已經87歲。

值得一提的是，在上述54人中，有39人曾到秋南苑內棋牌室或宏遠棋牌室打牌，1人曾在秋南苑內棋牌室幫工，另有3人曾到其他棋牌室打牌。在這43人中，年齡超過60歲的有36人。這也就是說，在7月28日-8月1日揚州市的54例本土確診病例中，年齡超過60歲的感染者有39人，只有3人的感染和棋牌室無關。

★因涉嫌妨害傳染病防治罪，毛某寧於7月29日被警方刑事拘留

據揚州市公安局邗江分局8月3日通報，毛某寧未按要求主動向社區報告南京旅居史，隱瞞行程，並頻繁活動於揚州市區多處人員高度密集的飯店、商店、診所、棋牌室、農貿市場等，致使新冠肺炎疫情在揚州市區擴散蔓延，造成極其嚴重後果。

8月3日，揚州通報毛某寧的疫調情況：7月27日晚，毛某核酸檢測初篩結果呈陽性後，揚州市邗江區立即啓動應急預案，迅速部署全員核檢和流調工作，將念四新村42幢1100多戶3000多人全部封控，及時發佈了毛某初步行動軌跡通報，同時，全面加強交通管控，最大程度阻斷疫情傳播的渠道。

★目前揚州全城正急尋所有出入市區棋牌室人員

據澎湃新聞報導，為了尋找與此次疫情相關的棋牌室人員，揚州經濟技術開發區給予舉報者5000元（人民幣，下同）獎勵，揚州市邗江區新盛街道給予舉報者2000元獎勵。

★湖北新增確診病例9例，武漢本次疫情與江蘇本輪本土病例毒株高度同源

今天（8月4日），湖北省召開新聞發佈會，介紹疫情防控最新情況。湖北省衛健委副主任柳東如在發佈會上通報，8月3日，湖北新增確診病例9例，無症狀感染者3例，均在武漢。

會上通報，根據全基因組測序結果和流行病學調查報告，截至目前，本次疫情呈現出以下特點：

一是同一傳染源。武漢市2日通報的7例病例中，已完成的2例樣本測序結果顯示為delta型，且與江蘇本輪本土病例毒株高度同源。

二是單一傳播鏈。病例1唐某曾於7月27日在荊州高鐵站候車時，與江蘇淮安某旅遊團的活動軌跡存在交集，在抵漢後傳播給室友和工友。

三是2日通報的病例和3日新增的9例確診病例、3例無症狀感染者均為同一工地人員。

本次疫情感染者樣本PCR檢測病毒結果顯示患者的CT值低，表明感染者體內病毒載量高；同時經全基因組測序，表明引起武漢市疫情的為Delta變異株。現有的研究表明，德爾塔變異株病毒載量高、傳播能力強、傳播速度快，導致病例增加較快，給疫情防控工作帶來了異常嚴峻的挑戰。

★山東煙台新增6例確診，1人曾在南京祿口機場衛生間停留，4人曾前往鹽城、泰州、揚州等地旅遊

據山東省衛健委消息，昨天（8月3日0時至24時）煙台市報告省外輸入確診病例6例。