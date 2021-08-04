西南氣流威力大，台南地區連日豪雨，不僅曾文水庫昨日中午12點開始洩洪，烏山水庫昨晚6點半也開始溢流，是3年多來首次溢流，截至今早11點溢洪量5萬6869立方公尺。

位於台南官田及六甲交界的烏山頭水庫，集水區近日連日豪雨，從7月31日至昨天4天累計雨量達434毫米，至3日傍晚水位已達58.18公尺，蓄水量7858萬立方公尺，在持續降雨下，傍晚6點半開始溢流。

除了自然溢流，烏山頭水庫上午10點也以每秒20立方公尺啟動調節性放水。農水署嘉南管理處表示，烏山頭滿水位為58.18公尺，汛期期間必須預留蓄洪空間，因此啟動調節性放水，但是為了保留灌溉用水，調節性放水會將控制水位在56.5公尺左右。

烏山頭水庫以供應台南民生、工業、農業用水為主，當初設計時是滿庫就從溢流道自然溢流，上次溢流是2018年7月23日。目前因連日降雨，二期稻作供灌暫停，每日供應台南工業、民生用水約40萬立方公尺。