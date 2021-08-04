張家界新冠疫情持續延燒，中共張家界市紀委4日發布《關於對新冠肺炎疫情防控工作中履職不力公職人員追責問責情況的通報》，對18名黨政官員、醫護人員予以問責。

通報稱，2021年7月以來，市委市政府認真貫徹落實中央和省委決策部署，全市上下積極抗擊新冠肺炎疫情，但少數單位和少數公職人員在疫情防控工作中履職不力、工作無序、進展遲緩，對疫情防控工作造成了不良影響。

針對關於永定區疫情防控不力有關責任人員追責情況，包括永定區人民政府黨組成員、副區長候選人提名人許雄輝等4人；許輝雄對新冠病毒感染者採取隔離措施不夠及時有效，履行職責不到位。市紀委決定免去其區人民政府黨組成員職務、取消副區長候選人提名資格。

在關於張家界市人民醫院古庸路院區疫情防控不力追責情況上，通報稱，鄧華斌是市人民醫院老院區急診科主任。作為急診科核酸檢測點現場管理第一責任人，風險意識不強，不親臨現場，調度指揮不力，造成檢測點秩序混亂、人員紮堆，沒有按規定標準保持安全距離，存在嚴重的交叉感染、院內感染的風險，對此問題負有直接責任。市紀委決定免去鄧華斌急診科主任職務。

而關於武陵源區演藝場所疫情防控不力追責情況，武陵源區文化旅遊廣電體育局綜合行政執法大隊大隊長胡華健，負責對「魅力湘西」演藝場所常態化疫情防控工作進行監督管理。武陵源區文旅局監管不力。多地網路輿情爆料魅力湘西關聯病例，胡華健負有直接責任。市紀委決定給予其黨內嚴重警告處分。

通報稱，張家界市紀檢監察機關要發揮監督保障執行、促進完善發展作用，做到疫情防控工作開展到哪裡，監督檢查就跟進到哪裡，從嚴監督執紀問責，為做好疫情防控提供堅強紀律保障。