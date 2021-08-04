陷入困境的電動卡車製造商Nikola周二表示，雖然在法律方面的麻煩已經解決，但重創整個汽車產業的電腦晶片短缺現在成為公司面臨的新問題。

Nikola此前一再重申第四季可望開始交付50～100輛氫動力和電動卡車，足以為該季帶來1500萬～3000萬美元收入。

但該公司周二宣布將這些預測目標砍半，預期第四季只能交付25 ～50輛卡車，並坦承晶片、電動車電池和其他零組件的供應短缺可能使銷售落空。Nikola將營收預測調降至介於零～750萬美元。

對Nikola來說，這一周真是糟透了。此前對客戶訂單和新車開發進展提出野心勃勃的承諾，導致主管機關對該公司展開調查，相關的法律爭議亦迫使其創始人退出公司。

該電動卡車新創公司創始人兼前執行董事長米爾頓（Trevor Milton）因涉嫌在宣傳公司的卡車產品時，對投資人作出不實與誇大的陳述而遭到起訴。

華爾街知名大空頭Hindenburg Research去年9月發布報告指控Nikola詐欺，導致該公司股價一路暴跌，自該投資研究公司發布報告以來，Nikola股價已經跌掉了80%，周二又大跌8.68%。

Nikola執行長Mark Russell周二在法說會上表示，司法雖然指控米爾頓作出虛假和誤導的陳述，但並未點名公司曾這麼做，「這 100頁的指控是針對米爾頓個人，起訴書中並沒有提到公司」。

Russell表示，Nikola將致力於讓製造和測試中的卡車完工並交付給客戶，但他也坦承米爾頓遭到起訴可能帶來干擾。

至於供應問題，Russell在電話法說會上表示，該公司正試圖製造一些部分零件尚未到貨的卡車，之後再將這些零件裝上，這樣Nikola的首批交車客戶就可以先測試卡車，他表示：「卡車是可以使用的，只是還不能銷售，我們只是無法轉讓所有權」，他並表示，首批客戶願意接受有這種限制的卡車。