周二美股在蘋果和醫療股領軍下，三大指數同步收高，標普500指數再創收盤新高！激勵台股今日士氣大振，半導體龍頭台積電(2330)開高4元進逼600關、聯電(2303)站上60元、世界(5347)急攻漲停133.5元聯手拉抬下，帶領指數收復月線及17600城門，呈現連3紅走勢。光電股亦不遑多讓，面板三虎群創(3481)挾Q2獲利創高放量大漲9%，截至11點30分，成交量已逾64萬張，榮登台股成交量之冠，友達(2409)、彩晶(6116)緊跟在後同步大漲6%，三虎高唱面板春燕回來了，搶占今日台股買氣王。

面板大廠群創(3481)第2季財報繳出亮麗成績單，毛利率、營益率、淨利率同創新高，第2季合併營收932億元，稅後淨利214億元，為歷年單季最高，每股盈餘2.05元，累計上半年淨利329.9億元，每股盈餘3.22元。展望第三季，群創表示，需求端進入傳統備貨旺季，供給端因受限供應鏈缺料而限制部分產能，整體供需健康。在利多消息鼓舞下，今日吸引買盤敲進，股價放量彈升9%，差一檔亮燈漲停，一舉攻克月線、季線及半年線，截至11點30分，成交量已逾64萬張，躍居成交量排行第1，成台股吸金王。

面板大廠友達（2409）第二季財報表現亦亮眼，每股純益2.03元、優於市場預期，今日跟上多頭步伐，股價放量揚升6%，挺進季線及半年線，截至11點30分，成交量已達40萬張，暫列台股第二名。由於法說後內外資研究機構無一上調目標價，花旗環球、瑞銀、美銀、摩根大通等全維持偏保守態度，甚至下修股價預期，凱基投顧最新加入降評行列，結束對友達多頭觀點，研究機構看面板雙虎新一輪調降潮現蹤，今日漲勢與成交量能排在群創後頭，相對落後。

彩晶（6116）今日亦吸引買盤點火，價量俱揚大漲6%，強取月線及季線，截至11點30分，成交量已逾14萬張，亦列居台股前段班。彩晶日前舉行股東常會副總吳許合表示，下半年是傳統旺季，生產線還是會維持滿產稼動。不過下半年市場雜音多，亞馬遜封號事件可能影響銷售、IC短缺對於面板廠產能調節都影響，不同產品線需求變化不同，彩晶會設法調整產品組合，維持獲利能力。看好穿戴裝置市場的成長性，彩晶擴充產品線因應市場需求，今年占比略增至10％，下半年還將推出首款TDDI穿戴產品，應用面從手機、平板延伸穿戴裝置。

由於本屆東京奧運採取線上觀看，是史上第一次無觀眾奧運會，帶動電視銷售潮，東京奧運開幕以來，隨著賽事熱度節節升高，助攻面板廠業績跟著水漲船高。近期面板市場需求的重要動能，仍在居家辦公、線上教學、居家娛樂等防疫衍生商機，不過，隨著全球各地疫苗施打率逐漸提高，部分終端應用買氣已未如先前熱絡。法人考量，從今年4月迄今，NB面板、Monitor面板報價漲勢已趨緩，TV面板7月報價更僅與6月持平，第三季友達、群創獲利成長性的雜音增加，對面板雙雄下半年獲利保持中立態度。