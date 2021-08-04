聯發科(2454)預計第四季推出旗艦晶片天璣2000，將正式成為聯發科進軍高階旗艦市場的重要敲門磚，不僅如此，據悉天璣2000將分兩種系統規格，包括僅支援Sub-6GHz頻段以及另一款支援mmWave(毫米波)+Sub-6GHz頻段，由於美國電信商是目前全球少數率先發展毫米波的市場，故屆時也將有助於聯發科打入美國市場，且隨著未來2~3年毫米波在全球快速發展，也將有利於聯發科站穩通訊晶片領先位置。

聯發科第三季營運持續樂觀，預估單季營收將較第二季季增0~5%、年增29~36%，也就是說，單季營收有機會在度挑戰歷史新高，毛利率則預估落在46%±1.5%，營業費用在24%±2%間。

聯發科今年在行動通訊、IoT(物聯網)/Computing/ASIC(客製化晶片)、智慧家庭、PMIC(電源管理IC)這四大產品線的市場持續成長，聯發科也能在裡面提升市占率，也將2021年營收由成長逾40%調升45%以上，法人看好，成長幅度有機會上看49%。

聯發科旗艦晶片天璣2000將如預期在第四季推出，對於聯發科日前搶攻旗艦市場市佔率將有大助益，旗艦產品對於聯發科支撐高毛利率表現也將有正面助益，不僅如此，也有利於聯發科面對高通競爭。

今年前6月大陸5G手機銷售量共達1.28億支，綜觀今年從3~6月大陸5G 手機的銷售量佔所整體手機的銷售量都在73~78%，聯發科今年的成長搭上升級潮，在5G佈局上，一直到高階的天璣1100、天璣1200都還是以中、韓市場規格的Sub-6GHz為主，但後續天璣2000旗艦級5G手機晶片，採用台積電(2330)4奈米製程，可望在明年上半年量產，有機會打入美國市場。據悉，天璣2000將分兩種系統規格，明年第一季將推出一款僅支援Sub-6GHz頻段，但下半年將推出另一款支援mmWave(毫米波)及Sub-6GHz頻段，天璣2000整合了聯發科的調變/解調變晶片M80，M80支援mmWave(毫米波)及Sub-6GHz兩頻段，並支援雙5G SIM卡，單價預計將逾百元美金。

另外，聯發科董事會已通過未來經常性的現金股利配發率將落在80~85%間，並於2021~2024年，每年再加發16元的特別現金股利，法人預估，聯發科2022年可望配發63.9元的現金股利。