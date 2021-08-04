台南富人群聚區在這？根據財團法人金融聯徵中心近一年新增房貸資料統計，台南市年收逾一桶金的百萬高薪購屋族，最愛在永康區買房！永康近一年共計新增647件房貸，是高薪族最愛的居住群聚地，二、三名分別為東區496件及安平區467件；至於因南科撐起房市一片天的善化與新市，購屋族多挾百大企業頭銜、收入穩、薪資高的貸款優勢，分別以79.62%的核貸成數與1.41%的低利房貸，成為台南核貸條件最優的行政區。

進一步從授信額度及成數來換算平均購屋總價，可發現高薪族主攻總價1000~1300萬元以上的住宅，市心精華區中，以永康區平均購屋總價941萬元最為親民，如以該區核貸條件推估，每月房貸約2.5萬元，以高薪族月入十萬元計算，房貸支出僅佔月薪的1/4，相對輕鬆就能晉身有殼族。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，收入優渥的高薪族，買房通常聚焦這三大關鍵，1.重地段、保值佳，地段決定房產的價值，選擇具備建設發展題材的市心區，房價易漲難跌，保值性更高。2.重機能、價格美，成熟的機能與合宜的房價，是多數購屋族買房的首要訴求，尤其對高薪首購族來說，雖有能力在台南買豪宅，但入手市區好宅，轉手性高，可讓財務管理更具彈性，以利聰明投資。3.重文教、求品質，高薪族多重視文教環境、看重住居品質，文教氣息濃厚、擁有公園綠地、多元公設空間，以及良好物管的優質社區更受青睞。