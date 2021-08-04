4日，日本政府表示，新冠疫情在日本已經進入另個新階段。另方面，日企財報還是頻傳佳音，因此大盤以震盪整理為主。早上收盤時，日經收在27,603.57點，跌38.26點或0.14%。東證收1,926.31點，跌4.83點或0.25%。

日企大咖如豐田汽車、索尼、本田汽車等，都選擇在4日公布財報。

為抑制新冠病毒擴散，日本再度重啟緊急狀態，民眾除愈來愈憂心病情惡化外，更擔心商業活動受限，景氣復甦將遙遙無期。

農林中央金庫認為，沒看見大幅賣壓，但也沒啥買盤進駐。當傳出日企財報亮眼的消息時，投資人固然高興，但沒有搶進意願。不過，年底日本大選前，經濟議題勢必又會被搬上檯面，因此8月下旬可能才會看到有買進動作。

不過，盤面上還是有些股票是因亮眼財報而上漲。

新日鐵漲8.1%，這家日本最大鋼鐵製造業者，因上修全年獲利預估50%以上，並遠高於市場預估值。同時，也激勵其它鋼鐵同業，JFE漲3.3%，神戶製鋼也漲1.5%。

大金漲4.6%，因這家空調製造商公佈財報優於預期。

旗下擁有LINE與Yahoo! Japan等知名公司的Z Holdings，在宣布季報佳消息後，股價漲 6.3%。

以冷凍食品為主力的日冷，本以為公司可藉疫情時期冷凍商品大受市場歡迎而受益。但是，沒想到財報並沒因此表現出色，股價應聲重挫11.6%。

在中國官媒將網遊比喻成精神上的鴉片後，日本相關族群股價持續疲弱，光榮跌3.5%，Nexon也跌 2.3%。