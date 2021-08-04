南區一棟屋齡40年5層樓老舊公寓階段性補強工程。（工務局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市在經歷2016年的0206美濃大地震，隔年又有花蓮大地震等強震，鑑於台灣多處大樓倒塌及建物傾斜，民眾生命財產受到威脅，中央訂定計畫補助民眾辦理建築物階段性補強作業，台南市第一棟申請自辦危老公寓階段性補強案件，獲398萬元補助經費，5月圓滿完工。

台南市110年度總補助補強件數為30幢（棟），目前受理4幢建築物規畫設計中。

工務局表示，「建築物結構快篩及階段性補強經費補助執行作業要點」，台南市去年度受理1件補助申請案，首例是南區一棟屋齡40年5層樓老舊公寓階段性補強工程，該建築物結構柱鋼筋鏽蝕膨脹、混凝土剝落，整棟建築物採擴柱工法及新增剪力牆進行補強工程；經工務局審查後同意補助85％工程經費，總補助金額高達398萬元，工程歷經約1年規畫設計及調整預算，今年2月開工、5月完工，7月完成補助流程結案。

工務局說，建築物如為公寓、住宅大廈、住商混合大樓(住宅使用比例達二分之一之建築物)、連棟透天厝(限非單一所有權人)，經結構初評評估危險度總評估分數大於45分或經詳評建議補強者，可向工務局申請階段性補強經費補助，每棟最高可補助450萬元，並以補助金額不超過總補強費用85％為上限。

工務局強調，欲辦理建築物階段性補強之公寓大廈或社區，請及早提出申請。詳細情形可參閱「建築物結構快篩及階段性補強經費補助執行作業要點」或電洽工務局使用管理科06-2991111＃8788。