【旅遊經 編輯部報導】

台灣有個三重、而日本也有一個三重，而且日本三重縣還是日本忍者的故鄉，距離名古屋中部國際機場僅一個多小時車程，不僅是日本人心靈寄託「伊勢神宮」的所在地、擁有獨特歷史人文魅力，還能夠品嘗到伊勢龍蝦、海女親手採收的海鮮、口感柔潤細緻的松阪牛，是許多日本人心目中旅遊的聖地。而三重縣的戶外活動相當豐富，喜歡享受沁涼戲水、看海的朋友可以體驗滑獨木舟或 SUP 立槳、或是一覽眾多島嶼散落海面，有「日本愛琴海」、「珍珠故鄉」之稱的英虞灣；想要感受山林涼爽氣息的朋友，也能到森林療癒基地或忍者之森，用身體感官體驗大自然，當個一日忍者，上山下海、動靜路線任你選。先把重點玩法記起來，疫後不妨來一趟三重縣消暑之旅！

面向有著數十個小島散佈的英虞灣，海面沈穩、平靜無波、海水清澈乾淨，以登茂山公園為據點的「志摩自然學校」受惠於周邊豐富的自然資源，提供水上、陸上戶外活動和自然手工藝等體驗活動，其中最受歡迎的是海上獨木舟體驗，乘著獨木舟划過湛藍海水，看著在夏日的陽光照射下，海面波光粼粼，從不同的視角欣賞英虞灣的美。志摩自然學校設計了水上漫步球、自行車巡遊志摩半島、漁村散步等自然體驗，都讓旅人意猶未盡。

在沁涼海水上滑獨木舟，消暑又能留下難忘美照（圖片提供_志摩自然學校）

划著海上獨木舟穿梭在英虞灣之間，從不同視角欣賞特殊地形之美（圖片提供_志摩自然學校）

【志摩自然學校】

地址：三重県志摩市大王町波切2199（登茂山公園内）

宮川SUP

立槳探索──

曾多次獲選日本全國最佳水質河川的「宮川」，水色清澈、透明度高，在陽光下的清流，近看能一覽無遺水面下的生態，遠看則是景色倒映的夢幻美景。夏日遊覽宮川，可以清流為背景，划著 SUP 在水上散步，或是乘坐獨木舟，彷彿飄浮在水面上；喜歡冒險刺激的朋友，也能選擇泛舟或河上滑板，展開夏日清涼旅程。宮川流域也是伊勢茶產地，伊勢茶亦廣受遊客歡迎。

親近宮川有多種玩法，選擇自身喜好的水上活動在清澈的宮川享受自然，動靜皆宜（圖片提供_ Verde大台Tourism）

在透明澄淨的宮川上漂流，徜徉在藍天水色之中（圖片提供_ Verde大台Tourism）

【Verde大台Tourism】

地址：三重県多気郡大台町下真手308番地

走進美杉森林療癒基地、享受火之谷溫泉──

日本近年來積極推動「森林療癒」，由專業人員規劃引導，藉由在森林裡身心感官探索或筋骨活絡運動，舒緩內心的壓力、憂鬱等情緒，以預防疾病、促進身心健康為目標。目前日本全國共有65座森林被認定為「森林療癒基地」，其中一座座落於三重縣的美杉町，是日本東海地區首座被認定為森林療癒基地的場域，全町有9成面積被森林所覆蓋，這裡不僅有縣立自然公園及國家公園，還有1000公尺級的山脈連峰與兩條自然步道、三多氣櫻花、罕見的武士時代庭園「北畠氏館跡庭園」等觀光名所，以及優秀泉質的美杉火之谷溫泉。美杉森林療癒基地內共有多達12條各具特色的路線，可進行森林療癒，白天透過五感感受自然，晚上可以入住美杉度假村，享受三重縣時令美食和溫泉，讓身心靈放鬆、體驗慢活療癒。

走在美杉森林療癒基地中讓身心同時獲得療癒（圖片提供_美杉度假村） 相關圖片 20210804400410

美杉度假村有多種浴池提供選擇，泉質為鈉離子．碳酸氫鹽泉，屬於美肌泉質。（圖片提供_美杉度假村）

【美杉度假村】

地址：三重県津市美杉町八知5990

忍者之森修行挑戰─

三重縣是伊賀忍者的故鄉，想感受忍者文化，可前往名張赤目的「忍者之森」參與一系列的忍者活動，到忍者始祖百地丹波修行地—赤目瀑布，體驗赤目忍術，徜徉在大自然中修行忍術。也可穿上忍者裝，攀爬高壁翻越障礙，發揮平衡感爬索，挑戰忍術水上漂，還有手裏劍體驗，在森林裡學習忍者修行的真功夫。從小孩到全家人皆可挑戰，一起來釋放夏日活力、當個一日忍者！來到赤目四十八瀑布，也不能錯過忍者造型的「放屁饅頭」，幽默的名字來源是用100%地瓜做成的外皮，好吃、有趣，是大人小孩都喜歡的超人氣點心。

變身成忍者實際在河川裡挑戰水面上行走的忍術「水上漂」（圖片提供_赤目四十八滝渓谷保勝会）

進入忍者世界「忍者之森」在森林裡進行各種忍術修行（圖片提供_赤目四十八滝渓谷保勝会）

【忍者之森】

地址：名張市赤目町長坂671-1

鍾情於春天去日本賞櫻、秋天去日本賞楓的人很多，不過日本的夏天也有絢爛奪目的夏日祭典、花火大會。夏天去日本玩除了享受祭典、花火、大啖美食之外，消暑的戶外山海活動、徜徉在大自然裡的夏日旅遊型態，遊覽其中，其行程豐富度不亞於春秋季節，更享有多變、創意的玩法！相關三重縣最新旅遊情報，可搜尋「觀光三重」。