顏寬恒辭國民黨副秘書長 駁黨主席選戰前跳船：不要做過多揣測

前立委顏寬恒今天宣布請辭國民黨副祕書長返鄉經營，地方指他要推動基進黨立委陳柏惟罷免案，由於適逢國民黨前主席朱立倫甫宣布參選黨魁，時間敏感，藍營傳出顏寬恒與現任主席江啟臣切割。江啟臣上午受訪表示，時間點並不敏感，因為這是他與顏共同的決定。

媒體追問，顏寬恒請辭理由為「把全部心力放回故鄉」，是否就是要專心推動陳柏惟的罷免案？江啟臣聞言後未直接證實，只說故鄉也有很多更重要的事情，只要故鄉人民關心的事，都是顏寬恒現在要努力關心的事。

江啟臣說，顏寬恒是他的好兄弟，他去年當選黨主席是黨最困難的時候，國民黨支持度也只有12％，他邀顏擔任副祕書長，顏二話不說就答應，認為中生代要團結，而且義不容辭。

江啟臣表示，今年2月他宣布爭取連任黨主席，顏寬恒也是二話不說，第一個跳出來說要支持，所以這次顏跟他說要專心回歸地方經營，他也二話不說強調「兄弟，我絕對支持」，因為他知道顏在故鄉有更重要的事情要做，這件事情就是這麼單純、簡單。

對於朱立倫昨天在參選記者會上對他的批評，江啟臣說，尊重每個人參與黨內選舉的權利，對黨的任何批評指教他都虛心接受、檢討改進。中央到地方上下一體，黨的任何一步、任何進展都是大家共同努力，這一年來已看到一些成果，但他不會自滿，希望一起繼續努力，每天都求進步，這個進步沒有上限。

江啟臣指出，從去年至今年會不定期作相關調查，對藍營14執政縣市相當有信心，此次防疫表現絕對在平均水準之上，所以對明年地方大選，國民黨深具信心，除了最基本的14縣市外，當然要力圖更多縣市能爭取到執政機會。