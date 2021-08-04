中華民意研究協會提供

中華民意研究協會提供

中華民意研究協會今天針對兩岸關係公布民調顯示，對於「九二共識」作為兩岸交流的基礎，支持與反對者各半，存在世代與黨派歧異。高達7成4民眾認為大陸市場對台灣經濟有幫助，但在蔡政府執政下，有近4成民眾不看好兩岸的未來。

中華民意研究協會理事長黃旻華、今天與中山大學研治研究所教授廖達琪、淡江大學公共行政學系副教授蕭怡靖等人，今天針對「2024總統大選暨兩岸關係」舉行線上記者會，公布最新民調。

民調顯示，對於「美中台關係」，認為台灣應該與美國靠近一點的有49.7％；主張與中國大陸近一點的有16％，10.6％主張兩邊一樣近，另有23.7％不知道無意見或拒答。

蔡英文總統執政5年多以來，認為兩岸關係變得比較差的有51.2％，有35.5％認為差不多，4.9％比較好，8.5％不知道無意見或拒答

蔡英文總統執政以來的兩岸關係，有50.6％的人認為是維持現狀，32.2％認為愈來愈走向台灣獨立，只有2.9％認為愈來愈走向兩岸統一，14.3％表示不知道無意見或拒答

蔡英文總統未來繼續執政的這兩年多，有50.8％的人認為兩岸關係會差不多，38.5％認為會變得比較差，3.7％認為會比較好。

至於以「九二共識」作為兩岸交流的基礎，有25％還算同意，10.6％非常同意，17％不太同意，18％很不同意，29.4％不知道無意見或拒答，亦即有35.7％的人表示同意，34.9％的人不同意。

不過對於中國大陸這個市場對台灣的經濟發展，則是一面倒認為有幫助，43.8％認為幫助很大，30.3％認為「有一點幫助」，僅10.2％認為不太有幫助，4％的人表示完全沒幫助。

中華民意研究協會表示，此次調查中，有35.7％民眾支持以「九二共識」作為兩岸交流的基礎，也有約35％表示反對。經過交叉分析發現，對於「九二共識」的態度存在世代與黨派的高度歧異。

其中，國民黨的支持者有71.8％支持「九二共識」，民進黨的支持者則有59.5％反對「九二共識」，而無政黨傾向者，支持與反對的比例為25％與33.1％。交叉分析中也呈現，年齡層越低，對於「九二共識」的態度傾向質疑。

此外，中華民意研究協會指出，中國大陸這個市場，有高達74％的民眾認為對台灣經濟有幫助。但在問到未來蔡總統繼續執政的這兩年多，兩岸關係的走向時，卻有近4成民眾認為會變得比較差。台灣在「美中台關係」中的位置，也有近5成民眾認為台灣應該與美國靠近一點。