東森《今晚開讚吧》今（4日）晚8點播出潔癖媽與懶惰媽討論對於家中整潔的要求程度。主持人羅時豐表示老婆是處女座，照理說應該要很潔癖，「但她完全相反，只有心靈潔癖。」但兩人也意外合拍，因為他喜歡打掃，就連看不到的地方也不放過，最後幾乎都會變成大掃除，秒被來賓笑虧：「那是一年掃一次吧！」

嚴立婷大方坦承自己是「潔癖媽媽」，笑說：「我本人有點嚴重，除了家裡（整潔）以外，車上也不放過。」很隨興的她，只要遇到紅燈就會拿起除塵刷開始清液晶螢幕、找灰塵掃，愛乾淨的誇張程度，就連她經紀人都忍不住錄下來，被羅時豐吐槽說：「妳又找到新工作了，飯店打掃人員。」嚴立婷還自嘲：「如果藝人不當，我可以去開清潔公司。」

而潔癖界的大前輩郁方，表示最無法容忍集線盒裡有任何灰塵、毛髮，其次是家中馬桶附近的尿液。育有兩子一女的她說一天洗 3次馬桶是不夠的，「小男生上完廁所，一定滴滴答答到處都是！」於是準備了三角形的小刷子，強迫家中所有人看到就要隨手刷一下，只是她130坪大的豪宅，光是廁所就有5間，潔癖程度讓眾人直呼：「好逼人喔！」

郁方對於吃的要求更嚴格，「我們家規定吃芒果一定是在洗澡的時候吃！」因為芒果汁滴到衣服上會洗不掉，但她家的小孩子是反向思考，想成是「洗澡的時候一定要吃芒果」，讓所有人笑翻。