前美國駐華大使芮效儉（J. Stapleton Roy）日前在全球化智庫（CCG）在北京舉辦第七屆中國與全球化系列論壇上指出，美國和中國要軟化互相的言辭，不僅僅要制定明智的外交政策，同時也要通過語言來推動兩國民眾對外交政策的支持，而一個強硬的對華政策也不符合美國在東亞盟友的利益。

芮效儉稱，國務卿布林肯入職之後，又延續前任蓬佩奧的主張，聲稱在中國新疆有種族屠殺的行為，還聲稱中美貿易仍然不平等，拜登的高級官員則認為美國對華的接觸政策已經失敗，競爭應該成為雙邊關係的主要推動力。

芮效儉說，在過去50年的大部分時間裡，美國非常自信，認為中國財富和實力的增長不會威脅到美國核心利益，中美差異可以通過接觸來解決。現在看來不是這樣，美國和中國都處在變動期，世界環境會影響他們各自在世界上的地位，美國希望調整國際局勢，美國綜合實力不斷下降，它已經不是唯一的超級大國了，一個新的多極世界正在誕生，毫不意外的是美國不願意放棄冷戰之後取得的主導地位，因此不斷抵抗達到新均衡的趨勢。

芮效儉強調，美中的關係修復是必要的，幸運地是拜登政府與前任政府是完全不一樣的，拜登總統有國家安全和外交方面的經驗，是老布希總統以來最有經驗的一個總統，拜登總統也任命有能力和經驗的官員擔任國家安全事務助理和國務卿，他們可以坐下來，不看稿子跟中國的官員講很長的時間，而上一屆政府是沒有這樣的人才的。

同時，拜登政府堅持一個中國的政策，不支持臺灣的獨立，希望尋求北京與華盛頓之間的磋商。

芮效儉稱，美國副國務卿雪蔓和王毅部長、謝鋒副部長的對談進入了一個僵持狀態，但是這次會面公開的報導，我發現其中還是有建設性的元素，據中國媒體的記載，雪蔓說中美關係是世界上最重要的雙邊關係，拜登總統上臺之後，中美多次聯繫，表達美國願意與中方進行坦誠對話的意願，美國認為兩國可以和平共處，美國沒有意願限制中國發展，希望看到中國得到進一步的發展，雙方可以進行健康的競爭，在氣候變化、毒品控制等熱點問題上進行合作以及加強危機管控，避免衝突。

芮效儉認為，美方對這次會談的說明與中方是一致的，都是令人鼓舞的文字，這在上一屆政府是看不到的。但是現實沒有那麼積極樂觀，拜登總統希望國會支持他國內的計畫，國會對於中國的態度是敵對的，改變這些態度是比較困難的，但不是完全不可能，一個強硬的對華政策也不符合美國在東亞盟友的利益，也就是說美國在和盟友合作的時候，發現盟友不支持美國對華的強硬政策，這也會對美國產生影響。

芮效儉直言，退一步來說，美國和中國要軟化互相的言辭，不僅僅要制定明智的外交政策，同時也要通過語言來推動公眾對外交政策的支持，我們在公開場合說的話破壞、動搖了應該採納的正確的外交政策。

至於新冠病毒溯源問題，芮效儉稱，這是美中需要合作的地方，而不是互相針對的地方，病毒的溯源非常重要，不同的人對於病毒來源的想法不一樣，但最核心最基本的點就是病毒打擊了世界上所有的國家，這需要兩個具有前沿地位的國家進行合作，而不是互相地對抗和指責。