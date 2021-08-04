伊能靜和前夫庾澄慶（哈林）曾有過9年婚姻，2002年生下兒子「小哈利」，近年小哈利被網友發現在IG上開了帳號，原本被伊能靜藏著的面貌終於曝光，扮女裝的造型更引來網友討論。今(4日)小哈利宣布以「En-Li恩利」為名開通微博帳號，伊能靜也轉發說：「從今天起，你不再是伊能靜的兒子，你是你自己」。

伊能靜過去常分享和兒子小哈利合影，但多半用貼圖遮住小哈利的正面全臉，去年小哈利滿18歲，伊能靜罕見曬出自己跟小哈利與4歲女兒米粒合影，小哈利的真實面貌全都露，有網友好奇問：「忘記給兒子打馬賽克了！」伊能靜便親自宣布：「不用再打了，他自由了。」

伊能靜放手讓兒子當自己。（圖／翻攝自伊能靜微博）

去年小哈利在IG上分享扮女裝照片瘋傳，伊能靜為此在節目上透露網友行徑是「打擾他上學生活、去侵入他的社群網站、挖他的每張照片」，事後小哈利打電話給伊能靜，第一句話就是體貼問媽媽：「妳會不會受傷？會不會影響到工作？」小哈利因此跟伊能靜表示正在考慮關IG帳號，而伊能靜當時便鼓勵兒子，要勇敢做自己。

伊能靜與前夫哈林育有一兒小哈利。（圖／中時資料照片）

伊能靜對小哈利表示：「你不需要承擔來自你父母職業帶給你的任何東西」，認為沒有什麼事比兒子開心當自己更重要，她大不了不做這個行業也無所謂。今小哈利進一步開通微博帳號，並曬出自我介紹的影片，伊能靜第一時間轉發，說：「從今天起，你不再是伊能靜的兒子，你是你自己—恩利」，網友也回應：「恩利，你好幸運，擁有世上最好的媽媽」、「看完了，好棒啊！小伙子加油！」、「恩利這是要出道了嗎」、「不管什麼時候，做自己是最重要的，要感謝媽媽的付出和愛」。