台灣高球好手「小潘」潘政琮這次東京奧運找來老婆林盈君擔任桿弟，除了展現兩人高度默契，更是成功逆轉摘銅因素之一，不過小潘4日視訊訪問時表示，「我不建議找老婆揹球袋，因為必須很貼心才行。」一旁的林盈君說：「我是老闆！」

林盈君也道出這次會當潘政琮桿弟的原因，「受到疫情影響，日本限制外國人入境，可是我很害怕擔心小潘在當地發生什麼事情，所以我非去不可，想把自己『運送』進去的方式，就是去幫他工作，因為這次東奧連親人也都沒辦法隨行。」

聽到台灣民眾把林盈君封為潘政琮「幸運女神」或「神隊友」，小潘說：「有她在身邊就是安定力量，她很了解我，在比賽時每次揮桿前，我們都會一起計畫溝通，然後才會執行，她幫我揹球袋3次戰績都很優秀，這面銅牌該掛她脖子上。」

到底潘政琮在這次東奧有多貼心呢？林盈君不禁爆料，「為了體恤我每天走那麼多路，小潘還特地跟國訓中心防護員學習怎麼按摩腿，每晚都幫我按摩。」小潘也自爆，「我也會幫她拿鐵桿，從第一天4支、第二天5支，後來越來越多。」

林盈君表示，自己擔任潘政琮的桿弟，感覺就像「引導師」，「因為我不怕他生氣，就算在技術上，我沒有真正幫忙太多，卻可從心理層面幫到他，每次跟他確認心理篤定之後才出手，我們之間也早有默契，每次上果嶺前，都會先遞毛巾給他。」

但林盈君不禁抱怨，「有一洞他沒打好，他生氣回頭叫我Shut Up(閉嘴)！」讓潘政琮連忙解釋，「就那麼一次而已。」但在兩人受訪時，小潘也脫口說出，「不要插嘴！」展現兩夫妻親密相處方式，或許也是這種方式，才讓小潘上演精采逆轉摘銅戲碼。