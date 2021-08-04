新加坡總理李顯龍3日在阿斯彭安全會議上談及台海議題，他表示，不認為中國會在沒有受到任何挑戰的情況下，使用武力改變台海現狀，但他也警示，「台灣海峽上確實發生誤判和錯判的危險」。

美國之音報導，李顯龍在阿斯彭安全會議上被問到如何看待目前的美中僵局，他表示美中似乎對彼此都有誤解。

他告訴中國人，「東升西降」的想法是錯誤的。他不認為美國正在永久衰落，他舉例，看看所有的華裔諾貝爾科學獎獲得者和醫學獎獲得者，除了一個是中國公民外，「他們要麼是美國公民，要麼變成了美國公民」，這就告訴了一個道理，美國能夠吸引來自世界各地的人才。

李顯龍說，有時候，美國似乎在朝著不可挽回的錯誤方向前進，但是，之後，美國能夠重塑自我並重新振作起來。

但李顯龍也說「中國不會消失」，這是一個充滿活力和力量，擁有人才並決心在世界上占據一席之地的國家，「也許他們接受的『受害者敘事』比別人會多一些，但是，他們真誠地相信他們被踐踏過。他們記住他們的過去，並決心繼續前行，告訴別人，『我們不會消失』。」

李顯龍說，他注意到兩國對彼此都有強烈的情緒，要扭轉局勢，重塑美中互信合作需要兩國領導人展示「政治家風度、勇氣、政治領導力」。

他說，世界上許多國家都希望美中兩國的惡化關係可以得到控制，許多國家，包括美國盟友和夥伴都希望與兩國共同建立聯繫。他說，美中一旦發生衝突不僅對兩國，對全球都是災難。

李顯龍在阿斯彭安全會議上也回答了有關台灣的問題。他說，他不認為中國會單方面，在沒有受到任何挑戰的情況下，使用武力改變台海現狀，因為「風險太大」，尤其是當台灣三分之二的人口認同台灣而不是大陸的時候。

李顯龍又指，「但是，台灣海峽上確實發生誤判和錯判的危險」。他並認為，中國會繼續限制台灣的國際空間。

對於美國高層近來頻頻展開對東南亞相關會議及訪問， 李顯龍說，東南亞國家歡迎美國的行動，因為這顯示美國會將資源投入東南亞。

他說，他希望美國在亞太不僅幫助確保區域安全和力量平衡，也能推進貿易和投資。他希望美國可以幫助創造一個包容的、基於規則的世界秩序。