繼補教業之後，大陸官方暗示可能監管網路遊戲，消息傳出後，周二在香港掛牌的騰訊、網易股價急殺。分析師指出，從大陸遊戲類股撤逃的資金有望轉往美國大型科技類股，如Google母公司Alphabet及微軟等，讓這些股票受益。

新華社旗下經濟參考報3日刊出專文，批判網路遊戲為「精神鴉片」，並多次點名大陸網路龍頭騰訊的競技手遊《王者榮耀》，文中將網遊比作「新型毒品」竟長成數千億產業，沉迷網路遊戲對未成年人的健康造成不可低估的影響。

文中強調，「任何一個產業、一項競技都不能以毀掉一代人的方式來發展」，「處罰的力度要同步跟上」。此文引發大陸官方監管遊戲業的揣測，市場資金賣壓湧現，陸港遊戲類股紛紛趴倒，騰訊首當其衝、周二股價重挫7.3%；網易、嗶哩嗶哩跌逾11％ ；中手遊跌20.94％。

巴隆周刊（Barron's）3日報導，Wedbush分析師Dan Ives最新報告指出，大陸科技業者恐面臨新一輪監管，預估到今年底，大陸科技股龐大的資金將轉戰相對安全的美國科技股，如Google母公司Alphabet及微軟等。

Ives認為，若大陸對遊戲業者採取行動，也會拖累部分美國遊戲公司，如暴雪旗下《決勝時刻》系列在大陸市場擁有大量營收，據 Sensor Tower 統計，暴雪去年在大陸推出手機板《決勝時刻》，首周就創造超過1400萬美元的收入佳績。

暴雪第1季財報，其中2.37億美元、約總營收10%來自亞太地區。

藝電2021年會計年度總營收 56 億美元，其中32億美元由海外所貢獻，但未透露來自大陸營收占比。