國民黨主席參選人朱立倫觀看奧運賽事，卻被質疑使用非法的安博盒子，即便朱立倫辦公室作出澄清，綠營仍針對此議題追打，民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄、羅致政與基進黨立委陳柏惟今天共同召開「挺正版！去去盜版走！內容有價，支持合法收視平台」記者會。

羅致政開場即表示，部分藝人與政治人物使用非法機上盒觀看奧運賽事，因此他們要透過這場記者會展現譴責的態度。

蔡易餘則是直接點名朱立倫以及黑人陳建州使用安伯盒子，傷害到合法購買轉播權益者的利益，尤其在奧運期間更是讓大家都生氣，政府必須要管理保障合法、保障正版，把盜版趕出去。

莊瑞雄諷刺說，竟然連選過總統、幹過市長、要選黨主席的國民黨大咖都是非法的方式收看。他又說，社會上有影響力的人、要選總統的人都有帶頭作用，應該要出來呼籲使用正版。

朱立倫辦公室發言人凌濤日前表示，朱立倫奧運看東森新聞，每個月付費看凱擘第四台，還有中華電信MOD看愛爾達運動賽事。至於大家關心的安博盒子，經查該版本安博盒子為台灣純淨版，可在台灣合法販售與使用，並未有附帶侵權軟體。