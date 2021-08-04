部分汽車晶片經銷商哄抬價格的問題遭大陸國家市場監管總局立案調查。在監管出拳重擊背景下，晶片股出現重挫。8月3日，Wind晶片股跌幅達到5.09％，創今年以來單日最大跌幅。其中，國民技術下跌14.7％、長川科技、中微公司、北京君正、富滿電子等跌幅也超過10％，另外，兆易創新、北方華創、上海新陽等龍頭股也遭受跌停。

根據《證券時報》引述業內人士指出，「晶片荒」是產生價格亂象的大背景，監管出手整治或將有利於理順汽車晶片價格體系，不同領域缺貨的緩解時間有一些分化。另一方面，缺芯漲價對於中間商是把雙刃劍。

大陸國家市場監管總局3日公告指出，針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格高企等突出問題，近日根據價格監測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷企業立案調查。下一步將持續關注晶片等重要商品市場價格秩序，進一步加大監管執法力道，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

大陸汽車分析師張翔表示，汽車晶片經銷商哄抬價格的現象的確存在。在晶片短缺的情況下，部分車企開始高價囤貨，其中一些是通過博世、大陸等一級供應商向晶片廠拿貨，而需求大、資金充裕的車企甚至會直接去買晶片。經銷商在其中有利可圖，就會配合高價出貨，甚至囤積居奇、炒作價格。