雖然韓國新冠疫情尚未降溫，不過在各方資金湧入晶片族群下，大盤愈走愈高。韓股目前在3,273.65點，漲36.51點或1.13%。2021年迄今，KOSPI已漲近14%。同時，韓元升值，公債殖利率卻下降。

Cape投資證券認為，部分投資人還在等美國下半周才會發布的就業數據報告時，早盤就有跡象顯示外資在買進晶片類股。因此，三星電子漲1.47%，而SK海力士、LG化學與Naver也漲0.12%至1.67%不等。

根據7月15日韓國央行會議紀錄，為讓交易火熱的當地不動產冷卻下來，大部分與會學者專家都認為，目前寬鬆利率應改向實施緊縮才對。因此，市場認為韓國升息機率大增。

一美元可兌1,145.8韓元，韓元升0.22%。2021年迄今，韓元兌美元已貶5.2%。

韓國3年期公債殖利率下跌1.7基本點至1.425%，至於10年期的也跌2.6個基本點至1.864%。