SAS表示，預計2024年前進行首次公開發行(IPO)，SAS將開始籌組包含財務報表結構調整、特定營運程序精簡，並更加著重公司持續獲利的平台發展，讓利益關係人能從中受惠。即將進行IPO後，SAS會繼續投注大量資源並進一步開發自家的AI功能和進階分析軟體及解決方案，以便持續滿足客戶需求。

SAS透過自家軟體和服務，客戶涵蓋金融服務、顧問服務、政府機關及醫療保健等領域，在各式各樣的市場都有實績，因此能夠在AI與進階分析領域居於領先地位。2020年，SAS營收約30億美元，連續45年獲利；此外，在2021年上半年，SAS的收益成長率已達8.4％，顯示為了因應引起全球混亂的疫情，並回到正軌，客戶對資料和分析的需求日益增加。

SAS計畫在接下來幾年繼續加強堅實的財務基礎，為即將進入公開市場的目標做好完善準備。

SAS表示，運用自家軟體解決各種經濟、社會、環境問題，支持使用乾淨能源，並允諾協助達成聯合國的永續發展目標，將技術應用於提倡永續作法，藉此引導公司制定商業和氣候策略。