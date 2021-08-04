前參謀總長李喜明接受《美國之音》專訪時表示，台灣安全不能寄望於中國大陸的善意，也不能寄望於美國的友誼，唯有建構「刺蝟台灣」，利用以小博大「不對稱戰力」讓中共達不到戰爭的目的，才是台灣唯一出路。

李喜明說，討論美軍是否會出兵協防台灣是一件沒有意義的事，連美軍也沒有答案，重點在於台灣自己要有預防戰爭、嚇阻戰爭和贏得戰爭的能力，這才是台灣該做的事情。

李喜明表示，中共是否會武力犯台，單就軍事層面分析，牽涉到兩個因素，一個是能力，一個是意圖。他說：「當這兩個都有、都很強烈的時候，戰爭就會來了。」李喜明表示，中共現在的情況是有意圖沒能力，因共軍渡海跨越台灣海峽最重要的兩棲輸具遠遠不夠，此外，解放軍整個戰場聯合指揮管制能力和聯合作戰協調能力也都不足，因此現階段尚不具備跨海佔領台灣的能力。

但李喜明表示，隨著中共2027年建軍百年標定了國防和軍隊現代化的目標，預估屆時解放軍將有跨海運輸的能力，至於中共有沒有那個意圖，就要看中共國家主席習近平本身對國內外情勢的政治判斷。

李喜明表示，台灣國防面臨四大困境，第一是中共灰色地帶侵擾不斷，第二是要有中共武力犯台的準備，第三是國防經費不足，第四是時間不夠。從現在到2027年中共具備攻台能力的時間，台灣只剩下6年可以準備。

他表示，如果把台灣需要面對中共的軍事壓力分成十個等級，一是不會造成台灣生存危機的灰色侵犯，那麼十就是攸關生存的武力統一。一到十中間還包括兩岸局部衝突和中共奪取台灣一、兩個外島，以及全面封鎖台灣等不同壓力等級。

李喜明表示，如果台灣從一到十都要用傳統的飛機對飛機、大砲對大砲、船艦對船艦的對稱作戰方式應對，機艦必然消耗殆盡，再加上台灣國防經費遠不如人，就會變成孫子兵法裡所說的「無所不備，則無所不寡」，也就是說當什麼都要準備，則什麼都無法準備齊全的意思，將注定失敗。

李喜明表示，由於兩岸國防預算差距十分懸殊，台灣絕對不能採用傳統的機砲對機砲式的「軍備競賽」方式跟中國對抗，而是要改變觀念，採取不對稱思維和做法，一方面讓中共覺得攻打台灣的代價太高，另一方面讓他們覺得即使付出高昂代價還是沒有把握拿下台灣，中共自行評估覺得並不划算後，自然不敢輕舉妄動。

他表示，站在台灣立場，能夠預防戰爭最好，如果預防不了，就希望能夠嚇阻，但隨著中國國力越來越強，如果也嚇阻不了，就必須要有能力打贏戰爭。不過，李喜明坦言，台灣要打贏戰爭談何容易，尤其對岸的軍事預算是台灣的20多倍，土地面積也比台灣大得太多，對稱式思維下的消耗戰並不適合台灣，也贏不了中共。唯有不對稱作戰才有機會拒止共軍武力犯台，讓它達成不了征服台灣的目的。換句話說，只要能拒止中共、讓它拿不下台灣，就等於是台灣的勝利。