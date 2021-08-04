法國戶外強制佩戴口罩的命令撤銷不到兩個月，幾處濱海度假勝地就為了對抗第4波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，再度恢復這道強制性措施。

法新社報導，暑期度假季開始以來，法國COVID-19 確診病例增加，不列塔尼大區（Brittany）菲尼斯泰爾省（Finistere）昨天成為最新一處規定民眾在戶外要遮蓋口鼻的地方。

不列塔尼瀕臨大西洋，有著蜿蜒的海岸線，是法國最受歡迎的度假去處之一。

菲尼斯泰爾省當局表示，在6月30日至7月30日期間，COVID-19感染率從10萬分之19攀升至10萬分之90，增加逾4倍。

上週，莫比昂省（Morbihan）和阿摩爾濱海省（Cotes-d'Armor）也都強制規定戶外必須戴口罩。

其他規定必須戴口罩的地區，包括地中海島嶼科西嘉（Corsica）、和西班牙交界的庇里牛斯山麓（Pyrenees），以及阿爾卑斯山麓安錫湖（Lake Annecy）等地。