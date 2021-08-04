蘋果（Apple）官網悄悄改版，不說你可能不會發現！近日蘋果線上商店進行了微幅改版，新增了「商店」區塊，在網頁端提供類似Apple Store app的購物體驗。此外，也上架了全新的巧控配件，讓果粉們能夠豐富自己蘋果產品庫！

首先先來說說蘋果官網改版內容，就是在頂端增加了「商店」區塊。簡單來說是提供了一條更直接的購物路徑，但是當中也以區塊方式提供各式機型、購物指南、省錢妙招、配件、設定與支援、群體選購的資訊，可謂是將你在購物時會思考到的面相與需求都整合在一起。且無論是在電腦桌面上觀看此網頁，或是用手機觀看，體驗都相當一致且良好。

蘋果官網上架全新巧控配件。（摘自蘋果官網）

而蘋果也在官網上推出了全新的巧控配件，讓喜愛這些配件的使用者可以獨立購買。其中新品包含包括巧控鍵盤（NT$ 2790)、含 Touch ID 和數字鍵盤的巧控鍵盤 (NT$5290)、全新巧控板（NT$ 3790) 和巧控滑鼠（NT$2290)。

蘋果說明，配備 Touch ID 的巧控配件（包含有無數字鍵盤的款式，共兩款）可為購物與登入時提供一個快捷、簡易且有安全的認證方式，不過Touch ID 功能只適用於搭載 Apple 晶片的 Mac，也就是M1系列Mac產品（包含iMac、MacBook Pro以及MacBook Air）。

全新推出的3 款巧控鍵盤均有新的 Spotlight、聽寫、勿擾與 emoji 專用按鍵。所有新款巧控配件都配備編織線款式的 USB-C Lightning 充電線，可以無線操作，電量持久，每次充電可以正常使用一個月或以上。有興趣的果粉可參考囉。

根據官網資訊，上述全新的巧控系列配件，在官網訂購最快可在8月6日寄送到指定地點；也可前往Apple Store直接店內購買，但僅顯示Apple信義A13店內有貨，目前在Apple台北101店內還未順利鋪貨，外出購物想要順帶把新品帶回家的話，需要找對地點唷！

Apple Stores float new portless MagSafe dock design https://t.co/RbMQGZ9CjU by @MichaelSteeber — 9to5Mac.com (@9to5mac) August 2 2021

Scan pay go: App Clip self-checkout comes to the Apple Store app https://t.co/30FPrOC22J by @MichaelSteeber — 9to5Mac.com (@9to5mac) August 2 2021

另外整合外媒報導，有部分Apple Store被發現，在店內開始以全新的無線充電架來展示iPhone 12系列（過去iPhone都是放在有線充電底座上展示）；並在部分店內提供的Apple Store輕巧app（App Clips）的體驗（消費者可以透過iPhone輕觸輕巧app專屬QR code或是掃描）來觸發Apple Store專屬的輕巧app，來便利的完成購物體驗。近期前往Apple信義A13店或Apple台北101店內的朋友，或許可以尋找看看是否台灣兩家Apple Store都已跟上最新Apple Store的變化與腳步。