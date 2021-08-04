日本東京奧運暨帕運組織委員會今天表示，住在選手村的希臘水上芭蕾代表團累計共5人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；日本TBS電視台指出，這恐怕是首起選手村群聚感染。

TBS報導，希臘水上芭蕾代表團共12人，其餘7人檢驗陰性。希臘因此無法參加東奧的水上芭蕾賽事。

日本放送協會（NHK）報導，組委會宣布今天東奧相關人士新增29例確診，創新高紀錄。

其中3例是住在選手村的希臘水上芭蕾選手，加上日前確診的選手與教練，希臘水上芭蕾代表團12人中，累計5人確診。

希臘已因此未出賽3日的水上芭蕾女子雙人賽事，明天開始的團體賽也將不參加。

其餘7人雖檢驗為陰性，但已從選手村轉移到密切接觸者專用的住宿處。

另外，今天新增的確診病例中，還有1例住在選手村外的外國選手、東奧相關人士2例；以及居住在日本的志工4例與委託業者19例。

組委會從7月1日起公布東奧相關確診病例至今，累計共322例。