新加坡總理李顯龍今天警告美國別再挑釁地挑戰中國，還說華府日益強硬的態度恐會「非常危險」，並特別提到台灣是潛在的衝突爆發點。

他表示，美國已經從與中國良性競爭的方式，轉而走向「美國非贏不可」的觀念。

李顯龍在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum ）上表示：「（美國）兩黨今天針對一件事情有共識，就是與中國的關係。」

李顯龍說：「但他們的立場是採取強硬路線，我不確定這是否是對的共識。」

「我不知道美國人是否體認到，如果美國決定將中國視為敵人，他們面對的會是多麼難對付的敵手。」

他說：「在這種情況下，我會要雙方都緩一緩，在迅速行動前先謹慎思考，因為這種局勢非常危險。」

「美國和中國努力相互交涉以避免衝突至關重要，雙方的衝突對彼此和全世界都會是災難。」

李顯龍指出，各國都期望美方維持長期的戰略一致性，並採取「可靠且可預測的」政策。

他表示，台灣是特別可能爆發衝突的地點。

李顯龍表示，他不認為中國會採取侵略台灣這類單方面的舉動，但也認為「存在嚴重誤判的危險」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上週首訪新加坡，與新加坡國防部長黃永宏會面。兩人聯合聲明強調以規則為基礎的秩序，並同意持續擴大雙邊夥伴關係，維持區域穩定。

李顯龍對奧斯汀上週在新加坡的發言表達感謝，不過也警告美國勿改變台灣局勢的現況。

他說：「我認為，如果能明確一致地維持這個謹慎的立場，那麼我們就能維持台灣海峽兩岸的和平與穩定。」

他補充說道，無論如何，「你將面臨一段非常艱難的時期」。