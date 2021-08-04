澳門一家四口確診Delta變種病毒株，澳門政府嚴陣以待昨隨即宣布進入即時預防狀態。今早9時展開為期3日的全民核酸檢測，全澳開放41個檢測站，將會24小時運作，多個檢測站開放前已有大批市民排隊，警員在場維持秩序。居民可以經健康碼系統預約檢測時間，但早上9時許，預約系統網站一度當機。

今早8時許，多個檢測站外已有長長人龍。澳門應變協調中心表示，昨日至今早8時，公共衛生化驗所共接收到超過1900個樣本，包括8個環境樣本，已經完成檢測的1500多個樣本中，全部呈陰性。當局預計需時3日完成全民檢測。

不過，早上9時許，預約核酸檢測系統網站一度當機，不少澳門民眾反映健康碼網站出現不穩定情況，頁面顯示為故障，無法預約檢測。

澳門當局指出，即日起市民的健康碼都以藍色標示，若未能在限期內做核酸檢測，將轉為黃碼，屆時不能夠乘搭公共交通工具，亦有可能被拒進入不同場所。至於完成檢測並呈陰性結果的人，健康碼會回復綠色。

確診一家4口中的12歲女兒，上月中曾經跟隨濠江學校舞蹈團，坐飛機由珠海到西安交流，同一班機早前已出現2名確診者，澳門當局高度懷疑女童是此次疫情的源頭。澳門應變協調中心公布，參與西安舞蹈團的學生，同團現時身處澳門的18人全部核酸檢測為陰性，將在指定地方接受醫學觀察。