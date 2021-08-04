42歲男星「歐弟」歐漢聲和小8歲陸籍鄭雲燦結婚6年多，兩人育有5歲女兒JoJo、2歲女兒Rossi，卻在今（4日）忽然宣布離婚，令外界感到訝異。過往兩人在節目亮相的片段隨之被挖出，歐漢聲當著大家面前吐槽太太臭臉又現實，鄭雲燦馬上瞪回去，嚇得一旁的林志穎趕緊阻止：「你不要亂講」。

歐漢聲去年8月和鄭雲燦一起錄製大陸真人秀《婆婆和媽媽》，這也是鄭雲燦第一次上節目，兩人前往林志穎母親位於宜蘭的家作客，沿途中看到漂亮的平原美景，林志穎說附近本來還可以看到稻田，只是拍攝的時候剛好收割，春天的時候最美麗，此時歐漢聲發揮幽默感表示：「所以會有那個稻子在搖曳？好棒，就可以唱周杰倫的《稻香》了！」接著馬上沉醉在自己的歌聲中，鄭雲燦見狀無奈的搖頭，沒好氣的說：「我每天都聽到他這樣子。」

這時歐漢聲突然調侃太太：「她是臉看來很臭，但是其實她很好笑。」鄭雲燦聽完馬上變臉，轉頭冷瞪丈夫一眼，再恢復甜美笑容澄清：「我臉哪有臭！」坐在對面的林志穎看得膽戰心驚，急忙阻止歐弟：「你不要亂講！」不過歐漢聲繼續說「真的、真的」鄭雲燦則詢問現場人：「你看到我有臉臭嗎？」林志穎名模妻陳若儀趕緊緩頰：「沒有，她是比較酷。」

歐漢聲停頓一下，連忙解釋初次見到鄭雲燦，就是被她的面無表情吸引，「哇這女生冷酷這樣子，很冷靜，我想說看到我怎麼可能？」幽默的一番話瞬間讓林志穎媽、陳若儀嘴角失守，節目後製還上「這位先生有些過份自信了」。不過，歐漢聲沒停止吐槽鄭雲燦：「她很現實，我只要變胖的時候，她就看都不看我，講話也不跟我聊天這樣。」等到他稍微變瘦、變帥，鄭雲燦才會關心自己，歐弟還模仿女方的語氣：「老公～你要吃什麼」笑虧她根本是外貌協會。

想不到一年後，歐弟今（4日）透過臉書證實恢復單身，「經過了6年多的磨合與溝通，很遺憾兩人還是沒辦法找到更好的相處之道，很遺憾要通知所有人，我們已辦完了離婚手續。」他表示和鄭雲燦走不下去，分開是兩人想到最好的方式對待子女和彼此，雖然無法繼續當夫妻，但當一輩子的家人是共識，願各自安好、不被打擾。