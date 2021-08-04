為了強化新冠肺炎消潔消毒工作，環保署在去年成立防疫消毒大隊，至今已4726人參與。（林良齊攝）

為了強化新冠肺炎消潔消毒工作，環保署在去年成立防疫消毒大隊，至今已4726人參與。（林良齊攝）

為了強化新冠肺炎消潔消毒工作，環保署在去年成立防疫消毒大隊，至今已4726人參與，從去年2月開學、到今年升為三級警戒，共出勤3萬4000次，消毒面積達1232平方公里、相當於4.5個台北市大小。

台北市防疫消毒大隊班長曹再發分享，如近期疫情嚴峻，有時候要進到台北車站消毒，但要凌晨12點過淨空後才能進去，沒有供水、電梯，大家還要穿著全身防護衣，十分辛苦；新北市防疫消毒大隊班長蔡金錠說，去年疫情爆發後，成立防疫消毒大隊，包括去年三峽登革熱、今年新冠疫情等，「就跟消防隊打火一樣」，無論是人潮聚集處、接種站、快篩站等都要去消毒。

環保署署長張子敬說，疫情至今防疫重點在切斷病毒的傳播鏈，包括如戴口罩、勤洗手等自我防護，疫調匡列後的密切接觸者等，此外，阻絕環境傳染也是重點之一，因此當確診者有足跡時，防疫清潔大隊第一時間就去消毒，也因為較過去負荷重，因此環保署也改良機具減少清消人員負擔。