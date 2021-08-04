輕度颱風盧碧逐漸朝台灣海峽接近，中央氣象局最快下午2點半發海上颱風警報，明天下午發澎湖、金門、馬祖陸上颱風警報，周五、六颱風最接近台灣。至於盧碧未來路徑是否偏東影響台灣、甚至放颱風假，氣象局表示，盧碧目前往華南沿岸走的可能性較大，本島發布陸警機率相對較低，因此本島放颱風假機率較小。

【LIVE直播】盧碧颱風今生成！路徑曝光最快今下午發布海警｜2021.08.04

氣象局表示，盧碧颱風位於台灣西南西方500多公里海面上，往東北方向前進接近台灣海峽，最快下午2點半發海警，澎湖、金門、馬祖明天下午發陸警，提醒颱風北上過程可能加強西南風，為中南部帶來豪雨或大雨。

氣象局表示，颱風明天(5日)接近華南沿岸並登陸陸地，周五、六(6、7日)通過福建沿海，再進入東海，周日加速遠離台灣，周五、六是颱風最接近台灣的時刻。颱風北上過程中路徑不確定性仍高，可能偏西往大陸，減弱為熱帶性低氣壓，或偏東往台灣，本島是否會發布陸上颱風警報，仍要留意颱風最新動態，但機率相對較低。不論路徑、強度如何，颱風的風雨對澎金馬影響仍大，外圍西南風的降雨對中南部影響也大，將帶來明顯雨勢。

氣象局表示，周四颱風逐漸接近過程中，在台灣海峽、澎金馬風力逐漸轉大，天氣不穩定，加上西南風帶來水氣，中南部有局部性大雨或豪雨。

氣象局表示，周五、六台灣受颱風影響最大，澎金馬、台灣海峽沿岸可能出現8到10級強陣風，中南部持續有局部性大雨或豪雨，澎金馬在颱風直接影響或外圍環流影響下，風雨明顯。周六下半天至周日，颱風加速遠離台灣。至於另一個熱帶性低氣壓在台灣東方、琉球海面，往東北方向移動，對台灣沒有影響。