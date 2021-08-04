7月大陸服務業呈現強勁擴張態勢，擴張速度較6月明顯加快。8月4日公佈的7月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得54.9，較6月的14個月低點大幅上升4.6個百分點，顯示暑期來臨及珠三角疫情結束後服務業快速反彈。

據大陸財新網報導，此前公佈的7月財新中國製造業PMI下降1個百分點至50.3，為2020年5月以來最低。服務業PMI的強勁增長抵消製造業PMI放緩的拖累，7月財新中國綜合PMI錄得53.1，較6月回升2.5個百分點，顯示中國整體經濟活動擴張加速。

同時7月服務業供給和需求連續15個月保持擴張。7月服務業生產指數和新訂單數均較6月明顯提高。被調查企業表示，7月疫情得到控制，市況轉強，顧客數量和需求得到提振，產出也同步增長。

但也受7月製造業新訂單1年多來首次收縮的拖累，兩大行業綜合的新訂單總量雖持續增長，但增速偏低。相較於明顯提振的內需，7月服務業新出口訂單增長基本陷入停滯，顯示受疫情影響外需相對疲弱。