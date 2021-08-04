台南市刑大偵六及偵四隊查獲大批毒品。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

34歲李姓男子平日在夜市擺攤賣嬰兒用品，疑因缺錢花用，利用通訊軟體販毒，下游成員甚至租計程車開車外送毒品，以躲避警方追查，台南市警察局刑警大隊偵四隊、第六隊等單位共組專案小組蒐證，報請台南地方檢察署指揮偵辦，逮獲李嫌等9人，並於李嫌車上查獲1779公克安非他及毒品咖啡包285包，詢後將9人依毒品罪嫌法辦。

警方在李的車上查扣第二級毒品安非他命57包（1779.09公克）、毒品咖啡包285包（1432.5公克）、大麻2包（103.28公克）、電子磅秤2個、行動電話2支、贓款54萬7千000元。李姓主嫌坦承販毒約3年，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢察署偵辦，檢方訊問後9人都請回。

台南市刑警大隊長林宏昇說，毒品危害社會甚鉅，民眾勿因貪念鋌而走險，遠離毒品，以免遺憾終身。警方將持續打擊犯罪，將毒品列為查緝工作重點。