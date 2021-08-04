交通部台鐵局新購的EMU3000新自強號列車，首列車於7月底抵達台灣，預計今年底前上線營運，而台鐵為配合新車上線，將招募車勤服務員正取20名、備取40名，未來從事列車上各項服務，月薪3萬5000元以上。為提升品質，台鐵也規劃把服務人員送到中華航空受訓3天，將空中商務艙的品質搬到台鐵車廂。

EMU3000新自強號首列車已於7月底抵台，是台鐵劃時代新列車，設計理念首重安全節能，而車身外觀則以「Silent Flow-靜謐的移動」為概念，每列車都有一節商務車廂，提供更優質的服務。配合新車將上線營運，台鐵舉辦車勤服務員甄選，未來從事列車上各項播音、巡視車廂、防疫、安全維護宣導、售貨等相關業務，甄試簡章即日起公告於台鐵局官網、行政院人事行政總處事求人網站暨就業服務站。

台鐵訂定甄試車勤服務員資格條件，要大學畢業以上學歷，並具有英語能力全民英檢中級、多益550分以上（或相當等級合格者），或日語能力檢定（舊制3級、新制N4），甄試日期訂在今年9月初，方式採單一口試（內含播音、問題判斷與分析、表達能力 、應變能力），受理報名日期為8月6日至13日。

車勤服務員基本月薪2萬5380元，另有車勤勞務酬給、售貨勞務酬給、最高級列車勞務酬給、年終工作獎金、考核獎金等。台鐵附業營運中心總經理陳文川表示，加總起來，月薪可達3萬5000元至4萬元，要看車上的銷售抽成。

陳文川指出，配合商務車廂引進，台鐵也要提升服務品質，而華航在服務的部分無可挑剔，車勤服務員除了台鐵本身的訓練，也安排到華航學習幾天，藉由這樣訓練，帶入不同的服務思維與整體服儀，藉此改變社會對台鐵早期服務的印象。