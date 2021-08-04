雞蛋是日常飲食中不可或缺的食材之一，但該如何挑選或保存呢？台北農產表示，挑選時選擇標章可溯源的就能吃得安心，買回家後也要避免存放於冰箱門的雞蛋架上，應將整盒放入冰箱後，將雞蛋尖端朝下，即可保持新鮮；另外蛋的顏色不同是因為母雞品種所導致的差異，並不影響營養價值。

台北農產昨（3）日於臉書粉專《台北農產》分享，雞蛋是不少家庭煮婦的最愛，一顆雞蛋就能做出千變萬化的料理，但許多人在挑選、存放常有錯誤觀念。市面上盒裝蛋通常分為洗選蛋、非洗選蛋及標章雞蛋，選購時只要留意包裝標示，選擇有標章可溯源的，即可吃得健康又安心。

北農分享雞蛋存放法。（圖／翻攝自臺北農產臉書粉專）

台北農產說，雞蛋買回家後，不少人會將其放在冰箱門邊的蛋架上，但冰箱經常開開關關，溫度變化會影響雞蛋的新鮮度，建議將整盒放入冰箱內，並將雞蛋鈍端（氣室）朝上，尖端朝下放置。

另外，也有些民眾偏好白蛋或紅蛋，台北農產說明，兩種顏色的雞蛋都一樣好，會產生不同蛋殼顏色及斑點差異，原因在於母雞品種不同，敲開後若發現蛋黃顏色不一樣，也是因為品種及食用飼料所造成的差異，皆不影響營養價值。