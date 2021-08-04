大陸落實碳中和，內蒙電價大幅調漲及四川限電致使高壓鋁箔供給吃緊，電價上揚也推升鋁箔價格攀高，連帶影響鋁電容價格，立隆(2472)總經理吳志銘表示，不排除因成本上漲調漲鋁電容產品價格。

全球吹起節能減碳風，為落實碳中和，且現在為夏季用電高峰，大陸以民生用電優先，致使大陸各地限電頻傳，部分地區電價也大幅調漲，高壓鋁箔主要生產據點—內蒙地區日前宣布大幅調漲電價，每度電由0.26元上漲至0.399元，漲幅高達50%，由於此次電價漲幅驚人，而電價佔高壓鋁箔生產成本約40%，等於整體生產成本因電價增加約20%，內蒙地區鋁箔廠東陽光及江海等積極與政府協商，希望能降低衝擊，廠商預估，電價及限電不僅讓鋁箔供給更加吃緊，價格恐進一步攀升。

鋁箔供給吃緊價格上揚亦衝擊到鋁電容廠，且今年以來國際原物料價格持續攀高，運輸成本也不斷增加，立隆及凱美(2375)等鋁電容廠於上半年陸續調漲產品價格，以反應成本增加，以目前狀況來看，下半年鋁電容價格調漲已是箭在弦上。

由於客戶訂單強勁，且鋁箔價格恐進一步調漲，吳志銘表示，目前正在依鋁箔供應商狀況評估，未來不排除依鋁箔廠的報價適度調整產品價格，以反應成本上揚。

受惠於車用、5G網通設備及工業自動化等客戶訂單強勁，立隆產能處於滿載，立隆預估，下半年營收及獲利都會比上半年好，全年業績有機會再創歷年新高。