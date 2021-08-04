正文(4906)今(4)日除息交易，每股配發現金股利1.96元，今股價開高震盪後、盤中翻黑，股價最高達31.35元，填息幅度逾2成。

正文下半年整體營運成長動能來自於IAD產品、Smart Home應用，以及NB用WiFi模組，中長期有有鑑大陸廠商在歐美市場的市占率持續降低、新客戶效應、基建題材帶來的規格升級動能，有利於毛利率逐漸提升。

IC晶片缺貨嚴峻，目前正文關鍵性晶片交期仍是在30~50周，並未有明顯改善的情況，對於零組件與晶片漲價的轉嫁議題，正文也跟客戶儘力做溝通，會有部分轉嫁。

正文目前5G產品佔營收比重仍低，市場推廣進度的確有比預期緩慢，主要正文以提供戶外CPE產品為主，以及小量的小型基地台，5G業務預計要至2022年才會出現較有意義的增長動能。

產能部分，正文目前大陸崑山+常熟產能占比約50%、越南廠占比40%、台灣約5%，越南廠目前有7條產線，尚有空間，接下來會因應客戶需求進一步擴廠。