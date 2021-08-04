隨著T1聯盟4日官方宣布，新北中信特攻將用150萬元現金，跟高雄海神交換8月9日登場的新人選秀會首輪指名權，新北中信也在第一時間宣布，他們將在選秀會上擁有兩個首輪指名權，充分展現他們想要搶到年輕好手的決心與堅定立場，屆時就看他們會在首輪挑走哪兩名年輕好手了。

以下是新北中信新聞稿內容，『T1 League 2021賽季新人選秀會將於8月9日登場，新北中信特攻籃球隊今天(4日)宣布，取得高雄海神第一輪指名權，在新人選秀會首輪擁有兩個指名權！

雙方球團代表經過協調，在今天(4日)終於達成共識，並經聯盟審核通過，由中信特攻取得高雄海神首輪指名權。中信特攻積極籌組球隊，對即將登場的新人選秀會相當重視，中信特攻總經理張樹人強調：「球隊成軍第一年，首要目標是打造出極具潛力與發展性的陣容，攤開今年參加T1選秀的球員名單，有許多新秀都充滿未來性，令人相當期待，我們希望能藉由這次選秀大幅補進年輕戰力、充實球隊深度。」

T1 League新人選秀會將於8月9日晚上6點登場，邀請球迷追蹤「新北中信特攻籃球隊」Facebook官方粉絲團以及Instagram官方帳號(＠newtaipei_ctbc_dea)，一起來迎接新秀加入特攻行列。』