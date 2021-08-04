台南山上區工廠火警 2員工受傷 12:392021/08/04 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 山上區明和里北勢洲一處工廠火警。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市山上區明和里北勢洲一處工廠上午11點16分傳出火警山上消防分隊獲報，派遣18車33人到場，現場燃燒約15平方公尺，警消到場，工廠2名員工受傷自行逃出，1人2％燒傷、1人摔傷，11點31分控制火勢，目前起火源仍待進一步釐清。 板橋某醫院爆群聚感染 10人確診 艾成創始店熬過疫情稱奇蹟 #員工 #受傷 #工廠 #火警 #山上區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五角大廈外傳槍響數人受傷 美國防部一度緊急關閉 00:232021/08/04 國際 張家界市新增3例本土確診病例 防疫履職不力官員被追責問責 10:222021/08/04 兩岸 《傳產》高薪族購屋足跡 台南永康當紅 12:012021/08/04 財經 勇警中槍逮毒蟲 子彈擦過險穿心 04:102021/08/04 社會新聞 疫再衝擊產銷 南京台商憂斷鏈 04:102021/08/04 產業財經 鄉親集氣 陳奎儒跨進準決賽 04:102021/08/04 地方新聞 台灣之星結盟雙雄 火拚家用寬頻 04:102021/08/04 財經焦點 遠百員工確診 板橋中山店、寶慶店今停業1天 10:132021/08/04 生活 復興區民宿渴盼報復性出遊 04:102021/08/04 地方新聞 遠百台北寶慶店2度淪陷 停業1天大清消 11:542021/08/04 生活 新鮮人求職拚加薪 善用「這計畫」最高可領9萬 11:042021/08/04 寶島 社會熱門新聞 酒醉求女同學借睡床 男大生暗夜「越界」硬上 - 社會 台中重大工安意外 5名工人涵洞施工中毒無生命跡象 - 社會 施工挖破瓦斯管 台中五名中毒昏迷工人全恢復生命跡象 - 社會 超萌野生小白猴現蹤！山友：千萬別說出拍攝地點 - 社會 「國民女友」祈錦鈅現身仁愛分局致歉 臉書親筆信公開道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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