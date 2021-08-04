台南市山上區明和里北勢洲一處工廠上午11點16分傳出火警山上消防分隊獲報，派遣18車33人到場，現場燃燒約15平方公尺，警消到場，工廠2名員工受傷自行逃出，1人2％燒傷、1人摔傷，11點31分控制火勢，目前起火源仍待進一步釐清。