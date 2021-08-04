前彰化縣長卓伯源今天批評蔡政府，刻意加速操作高端疫苗EUA給國人施打，從二期解盲、專家審查會議到獲得緊急授權、量產、封緘，處處充滿疑點，技術資料不全、良率偏低、保護力問題，讓台灣變成全球最大的「人體試驗場」。

卓伯源質疑，民間採購1500萬劑BNT疫苗捐贈給政府使用，正是幫蔡總統荒腔走板的疫苗政策做補位，但疫情指揮中心「推拖拉」的怠惰，讓BNT迄今都未能如願送抵台灣，令人不解。

前彰化縣長卓伯源。（本報資料照片）

卓伯源表示，更無法理解的，是民進黨全黨上下護航高端疫苗的背後原因，我們雖然支持國產疫苗，但不代表政府與高端操作疫苗進程的做法，可以恣意妄為而不管科學程序與醫學試驗。

卓伯源說，陳時中部長對高端疫苗的「超音速操作」，對比政府主動採購的疫苗遲遲無法大量到貨，民間團體採購的1500萬劑疫苗也一路坎坷無法順利拿到政府簽核許可輸入。

卓伯源認為，這些時間正好是高端疫苗火速通過緊急授權後進入量產。所以疫情中心就大開綠燈讓高端疫苗出貨上市，加速提供給全民施打嗎？現在不是沒有疫苗，是政府超前部署失敗，是疫情中心疫苗採購政策出錯，是政府漠視民間採購捐贈疫苗，但這不能因此成為政府去「大力扶植」高端疫苗的藉口。

卓伯源呼籲蔡政府，人民的生命是政府最重要的事，別讓台灣人民變成民進黨的「疫苗義和團」。