為提供教保服務人員多元學習管道，教育部數位課程平台教師e學院（https：／／ups.moe.edu.tw）已開設19門研習課程，均符合教保專業知能課程內涵，修習完成且測驗通過的教保服務人員，可取得教保專業知能研習時數。

教育部國教署表示，為穩定學前教育品質，補助地方政府依教保服務機構相關人員實際需求，規畫具主題性、系列性及延續性的在職人員專業成長研習；又為提供多元學習管道，除補助辦理實體研習外，也同步規畫幼兒園教保專業知能研習數位課程。

為豐富教師e學院數位研習，教育部國教署已製作不同主題內涵的數位課程，幼兒園教保活動課程大綱系列有「總綱」、「六大領域」、「幼兒學習評量」、「幼兒園文化課程」及「統整性主題課程設計」等10門課程。

有關教保課程與幼兒學習類別有「幼兒園課程與教學品質評估表」、「性平、生命教育重要議題融入課程」等3門課程；有關學前特教知能有「個別化教育計畫的訂定」、「教保服務人員與巡輔教師合作」2門課程。

另有政策與法令類別「『幼兒教育及照顧法』及『教保服務人員條例』概要」、「脆弱家庭辨識與通報系統」、「勞動基準法概論」、「教保服務人員組織參與之意識與概念」等課程。