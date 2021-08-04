台中市鄭姓男子前年12月至去年3月間，涉嫌對2名4個月大的雙胞胎女兒施虐，造成腦膜下腔出血等傷害，檢方偵辦時他否認施虐，但經測謊未過，被檢方依違反家庭暴力防治法等罪嫌起訴。

台中地檢署起訴書指出，36歲鄭男與黃姓女子為夫妻關係，2人育有1歲女童及4個月雙胞胎女嬰等共3名女兒，5人共同居住。

民國108年12月2日晚間7時多，鄭男工作下班返回台中市的住處，黃女正在浴室準備小孩洗澡物品，由鄭男獨自照顧3名幼童，此時他的大女兒與二女兒同時哭鬧，大女兒走向浴室尋找母親。

鄭男心煩意亂，為使二女兒停止哭泣，施力搖晃二女兒後，將她放置在主臥床上，再前往浴室找大女兒，待鄭男再走回臥室時，發現二女兒四肢癱軟、意識不清，鄭男與黃女立即將二女兒送醫救治，經診斷有視網膜、腦膜下出血等重傷害。

二女兒在醫院接受手術治療後，於109年1月17日轉入普通病房，鄭男委由看護公司照顧，看護公司當晚9時30分臨時指派71歲黃姓婦人照顧。

隔日上午7時10分，黃婦因體力不支睡著，未發現監測女童的血氧機發出警報達419秒，直到隔壁房家屬發現通知院方急救，但已造成女童缺氧性腦病變傷害。

另外，109年3月19日晚間8時多，鄭男因三女兒身體疑似抽蓄，送往台中慈濟醫院就醫，經檢查發現女童腦膜下腔出血，醫師研判疑為受虐腦傷。

案經台中市政府社會局調查後，向台中市警察局第五分局提告，鄭男與黃女到案後，均否認搖晃、丟、拋或摔等動作，傷害二女兒與三女兒，台中地檢署檢察官偵辦後，針對2人進行測謊，其中鄭男未通過測謊，黃女通過。

檢方依據證人證詞、診斷報告等證據，將鄭男依違反家庭暴力防治法、重傷害等罪嫌起訴，另外，71歲黃姓婦人依過失傷害罪嫌起訴。（編輯：黃世雅）1100804