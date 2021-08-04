新冠疫情重創經濟，許多社會邊緣戶卻因領不到紓困金，不得不到議員服務處借錢度日。國民黨台南市議員4日輪番批評民進黨政府吹牛超前部署，謝龍介更揭露說，這3個多月來，許多領不到紓困金的社會邊緣戶，不斷到藍營議員的服務處求救借錢；他還建議市長黃偉哲跟著藍營議員去發便當，感受一下「連孩子都活不下去的悲傷眼神」。

台南市議會自由發言，國民黨團接連針對疫情問題炮轟綠營政府。謝龍介火力全開痛批民進黨有苦民之苦嗎？國民黨不斷為民發聲要求普發現金，但民進黨中央完全置之不理，所以他先前才在市政總質詢時，請市長黃偉哲代向中央爭取發放5000元紓困券，因為他知道他的提案行政院長蘇貞昌不可能理會。

謝龍介還指出，民進黨政府紓困不公，許多社會邊緣人沒有工作、赚不到錢，卻不在紓困名單內，導致這3個月來他們不斷到國民黨團的議員服務處求救借錢，看看這些基層民眾的生活有多苦，如果不去賺錢「連孩子都要給人家養了」。

謝龍介認為，其實他們也不願意來借錢，但實在是迫於無奈。藍營的議員們，近來都忙著發放便當幫助弱勢，市長也應該一起來參與，看到孩子無助的眼神會非常心酸，「如果我做市長，會請社會局、民政局和警察局，找出社會邊緣戶」。

李文俊也強調，他的服務處也是不斷有民眾上門借錢，民進黨吹牛說景氣有多好都是假象。他還要求市府勞工局到中央開會時，應該重視勞工紓困，因為蔡英文總統曾說勞工是她「心裡最柔軟的一塊」，結果說是一回事，做又是另外一回事，光是紓困金額，勞工就與漁民有所差距，很多勞工都放無薪價，這些勞工要養父母妻小，不得不到服務處借錢過日子。

黃偉哲當場承諾，會認真去找社會安全網的漏網之魚。

王家貞則以手板寫著「台灣人一把辛酸淚，民進黨滿口荒唐言」，批評民進黨10大金句第一名「超前部署」，真是騙天騙地騙鄉親。她還說，去年五月天，台南人喜迎陳時中，但今年五月天，台南人卻心驚膽戰等疫情；如果超前部署會死700多條人命？經濟會無法正常運轉？民進黨欠台灣人一個道歉！

曾培雅認為，這波疫情讓民眾生活壓力更大，大家真的需要紓困，建議65歲以上老人家免繳健保費，不要擔心1年30幾億元的負債，高雄比台南負債嚴重得多，但高雄都免繳了。

不過，黃偉哲說，一想到免繳健保費這問題就頭痛，但他會慎重規畫。